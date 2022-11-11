Başkan Erdoğan ikinci kez tahıl krizini nasıl çözdüğünü açıkladı

BM ve Avrupa ülkeleri krizin aşılmasında yetersiz kalırken, hem Rusya hem de Ukrayna ile savaşın ilk anından beri diyalog kurabilen tek ülke olan Türkiye, tahıl koridoru krizi ikinci kez çözdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi bu konuyla ilgili soruyu da yanıtladı:

Bu lider siyasetinin gereğini, Putin ile yaptık. Tabii birbirimize olan güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Şu an itibariyle bugüne kadar böyle yürüdü, aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek nükleer bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz."

Erdoğan, Rusya'nın Herson'- dan çekilme kararını da olumlu bulduğunu belirterek, "Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.