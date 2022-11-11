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    Başkan Erdoğan ikinci kez tahıl krizini nasıl çözdüğünü açıkladı

    Başkan Erdoğan, dünyanın yaşadığı tahıl krizini ikinci kez bitirdi. Başarısıyla ilgili “Lider siyasetinin gereğini yaptık. Putin’le birbirimize güvenimiz olmasaydı bunu gerçekleştiremezdik” dedi.

    Lider siyaset farkı

    BM ve Avrupa ülkeleri krizin aşılmasında yetersiz kalırken, hem Rusya hem de Ukrayna ile savaşın ilk anından beri diyalog kurabilen tek ülke olan Türkiye, tahıl koridoru krizi ikinci kez çözdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi bu konuyla ilgili soruyu da yanıtladı:
    Bu lider siyasetinin gereğini, Putin ile yaptık. Tabii birbirimize olan güven olmamış olsa, bu adımı atamayız ve bunu da gerçekleştiremeyiz. Şu an itibariyle bugüne kadar böyle yürüdü, aramızdaki gerek nükleer enerji alanındaki dayanışma, gerek nükleer bir adım, savunma sanayiine yönelik attığımız adımlar, bunlar birbirimize olan saygıyı da teşvik ediyor. Bundan dolayı da bu olayı başarıyla gerçekleştirmiş olduk, şimdi de takipçisiyiz."
    Erdoğan, Rusya'nın Herson'- dan çekilme kararını da olumlu bulduğunu belirterek, "Arabuluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.



    ERDOĞAN'A EN BÜYÜK DEVLET NİŞANI
    Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılmak için Özbekistan'a gitti. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından en büyük devlet nişanı olan "Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı" takdim edildi.



    Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

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