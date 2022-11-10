Başkan Erdoğan Atatürk’ün vefatının 84'üncü yılında Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılında Anıtkabir'deki törene katıldı.
ANITKABİR'DE TÖREN | VİDEO İZLE
Anıtkabir'deki tören, saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kortejde, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.
Erdoğan, kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi, Atatürk'ün mozolesine bıraktı.
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.