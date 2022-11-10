İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'ın tehdidine tepki: Kana susamış vampirler! Soros'un operasyon çocukları

Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları tehdit dilini terk etmiyor.
CHP'nin kanalı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava konuşulurken Şirin Payzın meseleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehdide çevirdi.
ŞİRİN PAYZIN'DAN TEHDİT: İÇERİDE GÖREBİLİRİZ
Programdaki konuklardan Turgut Kazan, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yargılanamayacağını ve yargıtay ile istinafın İmamoğlu'na selam duracağını iddia ederken Şirin Payzın, "Bu arada Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir. Cezalandırılmız şekilde" imalı ifadeler kullandı.
GERİ ADIM ATTI
Yayının ilerleyen bölümlerinde geri adım atan Payzın, "Kendimi bir düzelteyim yanlış anlaşılmasın. Cezaevi olarak içeride demedim. Dava olarak içeride bulunur anlamında söyledim" şeklinde bir açıklama yaptı.