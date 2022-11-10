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    • 10.11.2022 15:42
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    • 10.11.2022 16:02
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'ın tehdidine tepki: Kana susamış vampirler! Soros'un operasyon çocukları

    CHP'nin yayın organlarından Halk TV'de CHP yandaşı Şirin Payzın İçileri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava ile ilgili konuşulurken Şirin Payzın, "Soylu'yu içeride görebiliriz" dedi. Şirin Payzın daha sonra geri vites yapsa da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yanıt gecikmedi. Soylu, "Kana susamış vampirler. Soros'un operasyon çocukları" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Soros’un operasyon çocukları

    Cumhuriyet Halk Partisi ve yandaşları tehdit dilini terk etmiyor.

    CHP'nin kanalı Halk TV'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava konuşulurken Şirin Payzın meseleyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehdide çevirdi.

    ŞİRİN PAYZIN'DAN TEHDİT: İÇERİDE GÖREBİLİRİZ
    Programdaki konuklardan Turgut Kazan, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı seçildiği takdirde yargılanamayacağını ve yargıtay ile istinafın İmamoğlu'na selam duracağını iddia ederken Şirin Payzın, "Bu arada Süleyman Soylu'yu içeride görme ihtimalimiz olabilir. Cezalandırılmız şekilde" imalı ifadeler kullandı.

    GERİ ADIM ATTI
    Yayının ilerleyen bölümlerinde geri adım atan Payzın, "Kendimi bir düzelteyim yanlış anlaşılmasın. Cezaevi olarak içeride demedim. Dava olarak içeride bulunur anlamında söyledim" şeklinde bir açıklama yaptı.

        İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN TEPKİ GECİKMEDİ: SOROS'UN OPERASYON ÇOCUKLARI
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Payzın'a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

        Soylu, "İktidar değişince(!) Yanındaki majestelerinin hukukçusu ile temennileri Süleyman Soylu'yu içeride görmekmiş. Kana susamış vampirler... Bir Başbakanın iki Bakanın kanını içtiler, yetmedi. Batı'nın ve Soros'un Operasyon Çocukları... Elinizden geleni ardınıza koymayın." ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
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        Haberler Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Şirin Payzın'ın tehdidine tepki: Kana susamış vampirler! Soros'un operasyon çocukları
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