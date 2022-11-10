Ataşehir Belediyesi’de bir rüşvet skandalı daha! Zabıta Müdürü’nün de hurdacılarla rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edildi

*Mehmet Yılmaz: Mağdur olan taraf o doğrudur diye tamam bu sözü veriyorum.

*Misafirlerden biri: Oraya koymasınlar direk içeriye versin.

*Bir diğer misafir: Ben bahçede oturuyordum Müdürüm. Geldi Şahin abi dedim ki 'Müdürün haberi var'

*Mehmet Yılmaz: Kendim de aradım haberi var.

*Misafir: Bende de dedim haberi var. Bana dedi ki 'Beni kimse aramadı.' Abi dedim sen niye dik dik konuşuyorsun. Biz bu partinin çocuklarıyız, buranın insanıyız. Herkes bizi tanıyor. Kalender başkanın yeğeniyiz. Müdür bey de bizi tanıyor. Bak arıyorum. Bana diyor 'Ara.' Abi bak dik dik konuşma dedim. Adamı çıkartıyorum engelli ayağından sakat