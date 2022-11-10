Ataşehir Belediyesi’de bir rüşvet skandalı daha! Zabıta Müdürü’nün de hurdacılarla rüşvet pazarlığı yaptığı iddia edildi

Ataşehir Belediyesi'nde bu kez Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığına yönelik görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Belediye tarafından basın açıklaması yapıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada müdürün görevden alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bir kısım sosyal medya ile basın kurumlarında çıkan, kurumumuzun bir çalışanı hakkında paylaşılan görüntülere dair bilgi sahibi olunması üzerine, görüntülerde yer alan içeriğin neye ilişkin olduğu ve gerçek olup olmadığı konusunda, başkanlık emriyle teftiş kurulu müdürlüğümüzce inceleme/soruşturma başlatılmış olup, başkanlığımızca bu kişinin görevine son verilmiştir. Haberlerdeki görüntülere dair kurumumuz tarafından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'na gereği için müracaat edilmiş olup, konu hakkında gerekli tüm hassasiyet özenle gösterilmektedir."
Ayrıca rüşvet iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da ruhsat müdürüyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını açıkladı.
BİR BALYA PARAYI ALIP ÇEKMECESİNE KOYDU
Görüntülere yansıyan anlarda, Ataşehir Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün odasında iki kişiyle görüşürken önünde oturan kişiden aldığı bir balya parayı alarak çekmecesine koyduğu görülmüştü.
ZABITA MÜDÜRÜNÜN DE RÜŞVET PAZARLIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLİYOR
Ataşehir Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarının ise ardı arkası kesilmiyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Ruhsat ve Denetim Müdürü Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddialarına yönelik görüntüleri paylaşan sosyal medya hesabından ayrıca Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz'ın hurdacılarla rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü. Videoda yer alan görüntülerde, Yılmaz'ı ziyaret eden kişiler arasında gecen diyalogda şunlar konuşuldu: