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    • Güncel
    • 09.11.2022 10:37
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    • 09.11.2022 10:47
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    Bakan Kurum duyurdu! Yıl sonuna kadar 60 bin konut tamam

    Son dakika haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl sonuna kadar 60 bin sosyal konutun tamamlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Ailelerimiz 2023’e yeni yuvalarında girecek." dedi.

    Bakan duyurdu! Yıl sonuna kadar 60 bin konut tamam

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

    Komisyonda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yıl sonuna kadar 60 bin sosyal konutun tamamlanacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Ailelerimiz 2023'e yeni yuvalarında girecek." dedi.

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