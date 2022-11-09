Bakan Kurum duyurdu! Yıl sonuna kadar 60 bin konut tamam

Komisyonda bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Başkanlığının bütçeleri de görüşülecek.