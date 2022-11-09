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    • 10.11.2022 09:49
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    Başkan Erdoğan'dan Özbekistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar

    Son dakika habeir! Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen zirveye katılmak üzere Özbekistan'a gidiyor. Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak. Özbekistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Semerkant Zirvesi'nde önemli kararlar alacağız. Küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere Özbekistan'a gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

    Semerkant Zirvesi'nde önemli kararlar alacağız. Küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağız. Türk devletleri arasındaki iş birliğini çok daha ileriye taşıyacağına inanıyorum.



    TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ?
    Bu bir lider siyasetidir. Gereğini Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Birbirimizi olan özgüven bu tür adımlara atmaya vesile oluyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Şimdi takipçisiyiz. Sinop'ta yeni bir nükleer adım atabiliriz.

    ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ
    Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik. Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Bunu çok açık şekilde kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinemedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD'de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir.


    RUSYA HERSON'DAN ÇEKİLİYOR
    Çekilme kararı olumlu ve önemli bir karar


    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.

    ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
    Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek "Strateji Belgesi" başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

        BAŞKAN ERDOĞAN'IN HİTABI OLACAK
        Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği Zirve'nin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Başkan Erdoğan'ın hitabı olacak. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
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