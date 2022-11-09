Başkan Erdoğan'dan Özbekistan ziyareti öncesi önemli açıklamalar





TAHIL KRİZİ NASIL ÇÖZÜLDÜ?

Bu bir lider siyasetidir. Gereğini Sayın Putin ile gerçekleştirdik. Birbirimizi olan özgüven bu tür adımlara atmaya vesile oluyor. Bugüne kadar böyle yürüdü. Şimdi takipçisiyiz. Sinop'ta yeni bir nükleer adım atabiliriz.



ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Ermenistan'la en son biz Prag'da görüşmeler yaptık. Kendilerine de çok açık net şunları söyledik. Siz Azerbaycan'la eğer ilişkileri olumlu istikamette yürütürseniz, Türkiye olarak bizim de Ermenistan'la ilişkilerimiz olumlu yönde ilerleyecektir. Bunu çok açık şekilde kendilerine ifade ettik. Henüz bu aşamaya gelinemedi. Sürekli diasporalar Fransa ve ABD'de aleyhte çalışıyorlar. Bu aleyhte çalışmalar süreci olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz çalışmaları olumlu istikamete döndürecek olan Ermenistan yönetimidir. Bunu başarırlarsa bizim de bakışımız olumlu yönde değişir.





RUSYA HERSON'DAN ÇEKİLİYOR

Çekilme kararı olumlu ve önemli bir karar