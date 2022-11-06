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Haberler Dünya Financial Times'tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Financial Times'tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Rusya-Ukrayna savaşıyla baş gösteren tahıl krizi Başkan Erdoğan'ın diplomasi başarısıyla çözülmüştü. Rusya'nın tek taraflı olarak askıya aldığı tahıl koridoru Türkiye'nin araya girmesiyle yeniden çalışmaya başladı. Türkiye'nin çabasıyla gelen başarı Financial Times'ın Türkiye'yi manşetlerine taşımasını sağladı. Times dikkat çeken Türkiye analizinde "Erdoğan'ın elinde çok kart var" ifadelerini kullandı.

06.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 06.11.2022 16:44
Financial Times’tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Rusya bu haftanın başında Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği saldırılar nedeni ile tahıl anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu.

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Financial Times’tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeniden patlak veren tahıl krizi için tekrar devreye girdi ve hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Financial Times’tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Dünyanın tahıl ihracatı konusunda rahat bir nefes almasını sağlayan ilk açıklama yine Başkan Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü ve tahıl anlaşmasının devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.

Financial Times’tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Bu gelişme kısa sürede Dünya gündeminin bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

Uluslararası Haber ajansları Erdoğan'ın açıklamasını 'acil' kodu ile abonelerine geçti, pek çok gazete bu gelişmeyi manşetine taşıdı.

Financial Times’tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!

Tahıl krizinin çözülmesinin yanlıları sürerken Financial Times (FT) gazetesinden dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

'İzolasyon, Rusya'yı Türkiye'ye bağımlı hale getirdi' yorumuna yer verilen haberde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekildi.

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