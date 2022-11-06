Financial Times'tan dikkat çeken Başkan Erdoğan analizi: Elinde çok kart var!
Rusya-Ukrayna savaşıyla baş gösteren tahıl krizi Başkan Erdoğan'ın diplomasi başarısıyla çözülmüştü. Rusya'nın tek taraflı olarak askıya aldığı tahıl koridoru Türkiye'nin araya girmesiyle yeniden çalışmaya başladı. Türkiye'nin çabasıyla gelen başarı Financial Times'ın Türkiye'yi manşetlerine taşımasını sağladı. Times dikkat çeken Türkiye analizinde "Erdoğan'ın elinde çok kart var" ifadelerini kullandı.
06.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 06.11.2022 16:44
Dünyanın tahıl ihracatı konusunda rahat bir nefes almasını sağlayan ilk açıklama yine Başkan Erdoğan'dan geldi. AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü ve tahıl anlaşmasının devam edeceğini tüm dünyaya duyurdu.
Tahıl krizinin çözülmesinin yanlıları sürerken Financial Times (FT) gazetesinden dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.
'İzolasyon, Rusya'yı Türkiye'ye bağımlı hale getirdi' yorumuna yer verilen haberde Erdoğan'ın rolüne dikkat çekildi.