SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ndan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: 2,5 yılda 910 milyon TL yatırım! Gözümüzü büyümeye diktik

Ilısu Barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise gayet güzel metroyla, bu tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Ben gerek bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz.