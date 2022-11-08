SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ndan Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni’nde önemli açıklamalar: 2,5 yılda 910 milyon TL yatırım! Gözümüzü büyümeye diktik

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf - Gercüş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor. Başkan Erdoğan, törende önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"SİNSİ KAMPANYALARA RAĞMEN HASANKEYF'E 910 MİLYON LİRA YATIRIM"

"Uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen barajımızı tamamlayarak ülkemizin hizmetine sunduk. Bununla kalmadık. Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerimizi tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettik. Hasankeyf ilçemiz de ülkemizin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşıdığımız yerleşimlerden biridir. Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken 3 yol boğazı geçişini de tünelle sağladık. Bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresiyle bugün açılışını yaptığımız tünel ve bağlantı yolları tamamlanmıştır. Halen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşım temin edilmiş olacaktır. Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf'imize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri haline getireceğiz. Bunun için biz hükümet olarak kendi üzerimize düşeni yapmanın gayreti içindeyiz.

Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alanda ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Batmanlı girişimcilerimizden de yeni yatırımlarla kendilerine sunduğumuz bu imkanları değerlendirmelerini bekliyoruz.

"BATMAN'IN FIRSATLARI KULLANACAĞINDAN ŞÜPHE DUYMUYORUM"

Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymuyorum. İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkanları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek, bunun için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir.

Onlar kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir. Biz ise ülkemizin tamamını kalkındırarak, zenginleştirerek, büyüterek, Türkiye'nin, dünyanın en gelişmiş ilk 10 ülkesi arasındaki yerini alması için mücadele ediyoruz.