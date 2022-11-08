Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Kabine toplantısı sonrası gazetecileri sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin çarpıcı mesajlar veren Çavuşoğlu, bazı Türk yetkililere Yunanistan'a giriş izni verilmemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
İsveç Başbakanının 8 Kasım Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında NATO üyeliği için bir gelişme olur mu?
Bugünkü toplantı somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. İsveç Hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor.
Daha önce Üçlü Muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki'de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm'de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stokholm'de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya'da olmuştu. Şimdi Stokholm'de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3'lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak.
Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yarın (8 Kasım) yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz.
Mısır'la normalleşme süreci?
Her seferinde söylüyoruz, Mısır ile normalleşme süreci bizim istediğimiz düzeyde hızlı değil ama bu bizden kaynaklanmıyor.
BAE'de mevkidaşı ile görüşme?
Görüştüm, çok iyi geçti. Artık ikili düzeyde attığımız adımlara ilaveten Afrika dahil üçüncü ülkelerde de neler yapabileceklerimizi ve diğer projeleri konuşuyoruz.
Suriye ile temaslar?
Şu an planlanmış bir temas yok. İstihbarat düzeyinde devam ediyor.
Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım?
Çok yoğun bir temas trafiği var dikkat ederseniz. Rusya anlaşmaya döndükten sonra da yoğun bir telefon trafiğimiz oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin, Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres'le görüştü. Ben de, yine BM Genel Sekreteri Guterres, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile RF Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonla temas ettim. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de görüştüm. Keza, Hollanda Dışişleri Bakanıyla da bir görüşme yaptım. Hollanda özellikle gübre ihracatında önemli bir ülke.
Bu arada BM Genel Sekreterinin de bazı temasları var. Genel Sekreter, Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kalkması için görüşmelerde bulunuyor. Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller tam olarak kalkmadı. Rusya'nın beklentilerinin karşılanması yönünde hangi adımlar atılacak, onları değerlendiriyoruz, çalışmaları koordine ediyoruz.