Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: "Taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor"

İsveç Başbakanının 8 Kasım Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında NATO üyeliği için bir gelişme olur mu?

Bugünkü toplantı somut adımların atılması bakımından kritik bir toplantı olacak. İsveç Hükümeti zaten tüm açıklamaları ile bu yönde adım atacağını söylüyor.

Daha önce Üçlü Muhtıranın uygulanmasını takip için kurulan Daimi Ortak Mekanizmanın ilk toplantısı Helsinki'de düzenlenmişti. Şimdi de Daimi Ortak Mekanizma Stokholm'de toplanacak. Bir önceki hükümet seçim öncesinde bu toplantıyı Stokholm'de yapmaya cesaret edemedi, o yüzden Finlandiya'da olmuştu. Şimdi Stokholm'de olacak. Bu toplantıda tekrar Mutabakat Zaptı masaya yatırılacak, 3'lü bir şekilde ne yapıldı, ne yapılmadı bunlar gözden geçirilecek. Oradan da rapor gelecek. Ondan sonra tekrar bir değerlendirme olacak.

Her iki ülke de bazı adımlar attılar, ancak bu aşamada taahhütlerini yerine getirdiklerini söylemek zor. Gelecekte atılacak adımların belirlenmesi konusunda yarın (8 Kasım) yapılacak toplantının kritik olduğunu değerlendiriyoruz.