Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, fırıncının kullanacağı unun Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından sübvanse edildiğini ve üreticilere ödenen tutarın 2 bin 950 lira altında fırıncılara verildiğini bildirdi.
EKİNLER EKİLDİ
Kirişci, dünkü Kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin su rezervi konusunda bir sıkıntı olmadığını belirten Kirişci, "Çiftçilerin ekim işlemleri bitti. Toprağın hazırlanması konusunda bir sorun yok, ekinler ekildi." dedi.
Kirişci, tarım sigortası kapsamında kuraklık riskine yönelik TARSİM'in poliçe ürettiğini anımsatarak, vatandaşların bu poliçelere ilgi göstermelerinin önem taşıdığını dile getirdi.