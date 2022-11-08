Ekmeğe zam iddiası! Bakan Kirişci'den un fiyatı açıklaması: Ekmek üretimini sübvanse ediyoruz

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı çiftçilerin beşte birinin sigortaya kayıtlı olduğu bilgisini veren Kirişci, "Bunun 16 yıllık bir mazisi var. Daha fazla olmasını arzu ederdik." diye konuştu.

UN SÜBVANSİYONU

Kirişci, un ve ekmek fiyatlarına ilişkin de şunları kaydetti:

"Biz buğdayı üreticiden 7 bin 450 liradan aldık. Şimdi fırıncılara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sübvanse ediyoruz, ton başına 2 bin 950 lira. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip, 'Sen de un yap bundan, bunu da fırınlara ver' dediğimizde biz görevimizi Bakanlık olarak yapmış oluyoruz."