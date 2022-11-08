7 milyar liralık sosyal destek! Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar...

Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. TOGG'un mart sonunda yola çıkacağını belirten Erdoğan, "TOGG'un başarısı 85 milyonun başarısıdır" dedi. Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert tepki gösteren Erdoğan, "Her kim Türkiye'yi terör örgütleriyle, mafyayla, uyuşturucuyla, küresel tefecilerle, envai türden kopukla, aynı fotoğrafın içerisine sokuyorsa yaptığı işin adı 5'inci kol faaliyetidir. Bu sinsi oyunu bir kez daha bozacağız" diye konuştu. Erdoğan, başörtüsü teklifi için ise, "Temel hak ve özgürlükler ile ilgili konuların halk oylamasına gitmesini doğru bulmuyoruz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Türkiye aile desteği programı kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira yarın (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak. Vatandaşların kış ihtiyaçlarını karşılamak için payı 2 kat arttırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece Kasım'da 900 milyon lira aktardık. Böylece bu hafta 7 milyar liralık bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.



Başkan Erdoğan 2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı da bugün beraber kuracağız. Evlatlarımızı yarına hazırlıyoruz" dedi.

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