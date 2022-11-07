Yine facia! Başakşehir'de İETT otobüsü reklam panolarına çarptı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.
Kazanın son adresi Başakşehir oldu. Önce kamyonete çarpan İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu.
ŞOFÖR HAKİMİYETİ KAYBETTİ
Kaza, saat 10.30 sırlarında 1.Kısım Fırat Caddesi'nde meydana geldi.
Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu.
REKLAM PANOLARINA ÇARPARAK DURDU
Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.