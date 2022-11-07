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    • Güncel
    • 07.11.2022 15:15
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    • 07.11.2022 15:36
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    Yine facia! Başakşehir'de İETT otobüsü reklam panolarına çarptı

    İETT araçlarının karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Bahçeşehir'de kamyonete çarpan İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. Araç şoförü kazada yaralandı.

    Yine facia!

    CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İETT otobüsleri kaza ve arıza haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Kazanın son adresi Başakşehir oldu. Önce kamyonete çarpan İETT otobüsü, kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu.

    ŞOFÖR HAKİMİYETİ KAYBETTİ
    Kaza, saat 10.30 sırlarında 1.Kısım Fırat Caddesi'nde meydana geldi.

    Mecidiyeköy-Esenkent seferini yapan 34 TN 2715 plakalı İETT otobüsü şoförü Murat Akçay, bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyonete vurdu.

    REKLAM PANOLARINA ÇARPARAK DURDU
    Otobüs daha sonra kaldırımdaki reklam panolarına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle duran trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        177 İETT ARACI HURDAYA ÇIKMIŞTI
        Öte yandan geçtiğimiz aylarda 177 İETT aracının da hurdaya ayrıldığı açıklanmıştı. İhalelerin çoğunun CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiği tespit edilmişti. İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nda; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde devri gerçekleşen veya hurdaya ayrılan toplu taşıma araç sayısının 177 olduğuna dikkat çekildi.

        İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar; 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde hurdaya ayrılan otobüs sayısının 177 olduğuna dikkat çekerek, "Hurdaya ayırma işlemlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler talep edilmesine rağmen komisyonumuza gönderilmemiştir. Raporun sunulmasından sonra gönderilen belgeler de eksik ve araçların akıbeti hakkında bilgi vermekten uzaktır. Özellikle, yanan ve kaza sonucu kullanımdan kaldırılan araçların akıbeti ve bu araçların sonrasında ne olduğu, kullanılabilir parçalarının ne olduğu belirsizdir" dedi.



        Muhammed Kaynar, şunları söyledi:
        "Son 3 yıl içerisinde hurdaya ayrılan ve devredilen araçlar sebebiyle eksilmeler de dikkate alındığında nüfusu ve ihtiyaçları sürekli artan İstanbul' un toplu ulaşım sistemi içerisinde hizmet vermekte olan, otobüslerin sayısında azalma ve model yılları itibariyle de yaşlanma olduğu görülmüştür."

        'İHALELERİN ÇOĞUNLUĞU TEK BİR FİRMAYA VERİLDİ'
        Muhammet Kaynar, İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme ve Araştırma Komisyon Raporu'nun İETT yönetimi tarafından verilen cevaplar ve sunulan belgeler kapsamında hazırlandığını, ancak talep edilen bazı belge ve bilgiler komisyona verilmediğini aktardı.


            Raporun 2019, 2020 ve 2021 yılları içerisinde İETT tarafından yapılan, otobüs alım, bakım ve onarım ihalelerine yönelik iddiaların araştırılması, yapılan ihalelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi, güncel ilerlemelerin ve eksikliklerin tespiti olduğunu aktaran Muhammet Kaynar, otobüs bakım onarım işlerinin yüzde 44'ünün, otobüs alım ihalelerinin ise yüzde 48'inin tek firma olarak CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'ye verildiğinin tespit edildiğini aktardı.

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