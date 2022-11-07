SON DAKİKA: Emniyet Genel Müdürlüğü son günlerde teşkilat hakkında yapılan karalamalara toplu cevap verdi: Şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Görüyoruz ki; Türk Polis Teşkilatı ve tüm güvenlik güçlerimizi her fırsatta kötülemeyi vazife edinmiş olanlar görevlerinin başında...

100 bin kaçak göçmeni sınır dışı ediyoruz, "Burada ne işleri vardı?" diyorlar.

Organize suç örgütlerini tek tek çökertiyoruz, üyelerini yakalayıp Adalete teslim ediyoruz, "Nereden çıktılar?" diye soruyorlar.

Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yaptık, en büyük gözaltıları, en büyük tutuklamaları gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz, kökünü kurutuyoruz, "Bunları niçin yakalıyorsunuz? Neden bu kadar yakalıyorsunuz? Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar" diye en ağır suçlamaları yöneltiyorlar.

FETÖ'nün belini kırdık, operasyonlarımız kesintisiz sürüyor, "Bitmedi mi hala?" sorusu ile karşılaşıyoruz.

PKK/KCK'yı çökerttik, şehirlerimiz huzur içerisinde. Buna rağmen karalama derdindeler.

Sanal kumardan siber suçlara, dolandırıcılıktan hırsızlığa kadar suç ve suçlunun peşindeyiz, hiçbirine nefes aldırmıyoruz.