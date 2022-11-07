KOOP Bakkal projesi için 6 il pilot seçildi!

"TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN MARKETLERDEN DAHA UCUZA SATIŞ YAPIYORUZ"

Bizim birinci amacımız sürdürülebilirliktir kâr değil. Çok ortaklı olduğumuz için bütün mali verilleri kamu oyuyla şeffafça paylaşıyoruz. Tüketiciye en ekonomik şekilde ürünü ulaştırmak öncelikli hedefimiz. 70-72 kadar ana ürünü Türkiye'deki bütün marketlerden daha ucuza satıyoruz. En iyisini en ekonomik olarak veriyoruz.

Kalite ve nitelik olarak baktığınızda biz şu anda Türkiye'deki bütün marketlerden daha ucuza satış yapıyoruz. Biz bunu yaparken asla zarar etmiyoruz. Diğer marketlerle bizi kıyaslarken ürün kalitesine dikkat etmekte fayda var.

"KOOP Bakkal PROJESİNDE AMACIMIZ DAHA FAZLA TÜKETİCİYE ULAŞABİLMEK"

Bakkal normal gündelik işlerini yapsın fakat 1 rafını bize ayırsın, biz ona iskontosunu verelim bizim ürünlerimizi satsın. Temel tüketim ürünlerini bakkallarımıza veriyor olacağız. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. Zamanla toptancı gibi çalışmayı planlıyoruz.