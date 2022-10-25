Vav TV İzle
Haberler Dünya Güneş tutulması sonrası şiddetli deprem! Filipinler'in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

Güneş tutulması sonrası şiddetli deprem! Filipinler'in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

2022 yılının ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşti. Tutulma sonrası Filipinler'in kuzeyinde deprem meydana geldi. Luzon bölgesi saatler 22:59'u gösterdiğinde 6.7 ile sallanırken akıllara güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair uzman görüşleri geldi. İşte konuya ilişkin merak edilelen tüm detaylar...

takvim.com.tr
Özel haber
25.10.2022 20:03 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:06
Güneş tutulması sonrası deprem! Filipinler’in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

Filipinler'in kuzeyinde yer alan Luzon bölgesinde saatler 22:59'u gösterdiğinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Güneş tutulması sonrası deprem! Filipinler’in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

(Filipinler Türkiye'nin 5 saat ötesindedir. Filipinler için IANA zaman dilimi tanımlayıcısı Asia/Manila'dır)

Güneş tutulması sonrası deprem! Filipinler’in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

Filipinler'de meydana gelen depremin zamanlaması ise oldukça manidar bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Güneş tutulması sonrası deprem! Filipinler’in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

2022 yılının ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşmesinin hemen ardından Luzon bölgesinde kaydedilen sarsıntı, akıllarda soru işareti bıraktı.

Güneş tutulması sonrası deprem! Filipinler’in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...

GÜNEŞ TUTULMASININ DEPREMLERE OLASI ETKİSİ
Bilindiği üzere uzmanlar güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.

SON DAKİKA