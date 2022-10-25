Güneş tutulması sonrası şiddetli deprem! Filipinler'in kuzeyi 6.7 ile sallandı: Zamanlaması manidar...
2022 yılının ikinci ve son güneş tutulması bugün gerçekleşti. Tutulma sonrası Filipinler'in kuzeyinde deprem meydana geldi. Luzon bölgesi saatler 22:59'u gösterdiğinde 6.7 ile sallanırken akıllara güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair uzman görüşleri geldi. İşte konuya ilişkin merak edilelen tüm detaylar...
25.10.2022 20:03 - Son Güncelleme: 25.10.2022 20:06
Filipinler'in kuzeyinde yer alan Luzon bölgesinde saatler 22:59'u gösterdiğinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 28 km derinliğinde gerçekleşti.
Filipinler'de meydana gelen depremin zamanlaması ise oldukça manidar bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
2022 yılının ikinci ve son güneş tutulması gerçekleşmesinin hemen ardından Luzon bölgesinde kaydedilen sarsıntı, akıllarda soru işareti bıraktı.
GÜNEŞ TUTULMASININ DEPREMLERE OLASI ETKİSİ
Bilindiği üzere uzmanlar güneş tutulmalarının depremlere olası etkisine dair çeşitli açıklamalarda bulunmuştu.