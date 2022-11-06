Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.11.2022 21:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.11.2022 21:06
    ABONE OL

    Açıklaması kabahatinden büyük! Öz Erciş Seyahat firması namaz molasını reddedip konuyu laikliğe bağladılar

    Şehirlerarası otobüs firması Öz Erciş Seyahat büyük bir skandala imza attı. Yolculuk yapan bir kişi namaz kılmak için 3 dakikalık mola istedi. Araç sürücüsünden olumsuz yanıt alan vatandaş durumu sosyal medyadan paylaşınca büyük bir tepkiye neden oldu. Tepki sonrası açıklamada bulunan Erciş Seyahat firmasının konuyu laikliğe bağlaması ise şoke etti.

    Öz Erciş Seyahat fırmasından skandal!

    Öz Erciş Seyahat firmasına ait 65 DH 854 plakalı otobüs ile yolculuk yapan Abdullah Gündüz isimli bir yolcu öğle ve akşam namazını kılmak için otobüs sürücüsünden 3 dakikalık bir mola talebinde bulundu.



    Talep sonrası Gündüz'e inatla mola verilemeyeceği ve namazı daha sonra kılabileceği söylenirken bu durumun diğer yolcuların hakkına girmek olduğu söylendi.

    Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaş otobüste yaşananları anlattı Gündüz ."65 DH 854 plakalı 'Öz Erçiş Seyahat' isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir" ifadelerini kullandı.



    VERİLEN YANITTA LAİKLİK VURGUSU
    Öz Erciş Seyehat tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılırken açıklamada laiklik detayı dikkat çekti. Öz Erciş Seyahat adına açıklama yapan avukat Tuncay Keserci, şehirlerarası otobüsün molalarının ayarlanmasında ibadet saatlerinin dikkate alınması talebine karşılık, "Anayasa'nın 14. maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz." ifadesini kullandı.



        İŞTE FİRMA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
        "Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır.



        Buradan hareketle müvekkil şirketin sadece bir veya birkaç yolcu ibadet edecek diye ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği noktaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların, bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir. Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz"



        SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
        Yaşanan olaya sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterirken konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı.
            Trabzonspor-Konyaspor | CANLI ANLATIM
            Haberler Güncel Açıklaması kabahatinden büyük! Öz Erciş Seyahat firması namaz molasını reddedip konuyu laikliğe bağladılar
                SON DAKİKA