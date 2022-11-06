Açıklaması kabahatinden büyük! Öz Erciş Seyahat firması namaz molasını reddedip konuyu laikliğe bağladılar

Öz Erciş Seyahat firmasına ait 65 DH 854 plakalı otobüs ile yolculuk yapan Abdullah Gündüz isimli bir yolcu öğle ve akşam namazını kılmak için otobüs sürücüsünden 3 dakikalık bir mola talebinde bulundu.
Talep sonrası Gündüz'e inatla mola verilemeyeceği ve namazı daha sonra kılabileceği söylenirken bu durumun diğer yolcuların hakkına girmek olduğu söylendi.
Yaşanan olay sonrası konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunan vatandaş otobüste yaşananları anlattı Gündüz ."65 DH 854 plakalı 'Öz Erçiş Seyahat' isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dakika mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir" ifadelerini kullandı.
VERİLEN YANITTA LAİKLİK VURGUSU
Öz Erciş Seyehat tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılırken açıklamada laiklik detayı dikkat çekti. Öz Erciş Seyahat adına açıklama yapan avukat Tuncay Keserci, şehirlerarası otobüsün molalarının ayarlanmasında ibadet saatlerinin dikkate alınması talebine karşılık, "Anayasa'nın 14. maddesine göre anayasada tanımlı hakların hiçbiri özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz." ifadesini kullandı.