Açıklaması kabahatinden büyük! Öz Erciş Seyahat firması namaz molasını reddedip konuyu laikliğe bağladılar





İŞTE FİRMA TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergâhlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz. Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır.