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    • 07.11.2022 16:03
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    • 07.11.2022 16:06
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    HDP düşünsün! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Nöbet tutan ailelerin sayısı Erzurum'dan gelen Yusuf-Şenay Koç çiftinin katılımı ile 324'e yükseldi.

    HDP’yi titretecek gelişme

    Çocukları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

    HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1162'nci gününde sürüyor.

    EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 324'E ÇIKTI
    Erzurum'dan gelen baba Faruk ile anne Şenay Koç, 15 yaşında dağa kaçırılan çocukları Abdulmutalip için eyleme dahil oldu. Evlat nöbeti tutan aile sayısı, 324'e çıktı.

    Baba Koç, gazetecilere, oğlunun 2015'te dağa götürüldüğünü belirterek, 7 yıldır kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

    Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Koç, oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini belirtti.

    Oğlunu HDP'den istediğini ifade eden Koç, "Oğlumun dönmesini istiyorum. Onu özlüyoruz. 7 yıldır hasretini çekiyoruz. Evimizin kapısı ona açık." dedi.

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    Haberler Güncel HDP düşünsün! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
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