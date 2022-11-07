HDP düşünsün! Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Çocukları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1162'nci gününde sürüyor.