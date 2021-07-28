Son dakika: Başkan Erdoğan 3 yıl sonra evladına kavuşan Ayşegül Biçer ile görüştü

Diyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin direnişi karşılık bulmaya devam ediyor.
Son olarak Ayşegül Biçer, Güllü Turan evladına Hayriye Ana kardeşine kavuştu.
AYŞEGÜL BİÇER'İN OĞLU PKK'DAN KAÇTI
Diyarbakır'da oturan anne Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa (17) için 3 Eylül Salı günü HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oğluna kavuşacağının mutluluğunu yaşıyor.
3 Eylül 2019'da HDP Diyarbakır il binası önüne gelen anne Ayşegül, baba Rauf Biçer çocukları Mustafa'nın terör örgütü tarafından 17 Kasım 2018 Cumartesi sabah saat 06.00 sularında zorla dağa kaçırıldığını ve bunun için oturma eyleme başladıklarını anlatmışlardı.
İki yıla yakındır evlat nöbetinde olan anne, oğlu Mustafa'nın terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyunca mutluluktan baygınlık geçirdi.
Telefonla annesini arayan Mustafa, PKK'dan kaçtığını ve en kısa sürede kavuşacaklarını anlattı.
Oğlunun telefon konuşmasının ardından konuşan anne Ayşegül Biçer, oğlunun teslim olmasından dolayı çok büyük mutlu olduğunu söyledi. Anne Biçer, tek bir teröristin dağda ininceye kadar mücadelelerini sürdüreceğini belirterek, çocukları terör örgütü tarafından zorla dağa kaçırılan ailelere çadıra gelip çocuklarını istemesi için çağrıda bulundu.
BAŞAN ERDOĞAN ARADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl sonra oğluna kavuşan Ayşegül anneyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan, "bu zafer senindir Ayşegül" dedi.
"YARIN BULUŞMAMIZ YAPILACAK. BU ZAFER HEPİMİZİN"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anne Biçer ile telefonda görüşerek, tebriklerini iletti.
Biçer de, "Böyle bir mucize Rabbim oğlumu bana geri bağışladı. Siz bize sahip çıkmasaydınız, biz orada bu mücadeleyi sürdüremezdik. PKK'dan söke söke alacağım oğlumu. Şimdi bu saatten sonra bütün evlatlar hedefimiz. Yarın davul zurnayla HDP'nin kapısına gidiyorum, bu zaferi ilan edeceğiz. Anneler isterse dağları delip evlatlarını kazanır. Yarın buluşmamız yapılacak. Bu zafer hepimizin" dedi.
Erdoğan da "O bizim görevimizdi, biz görevimizi yaptık. Siz de bizi teşvik ettiniz. Orada dik durdunuz. Sizin orada dik duruşunuz yolları açtı" diyerek karşılık verdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu, 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunuyor.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama;
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır'da devam eden "evlat nöbeti" eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan aileler de 31'inci buluşmayı gerçekleştirecek.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.