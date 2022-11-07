Ankara'da Türkiye ile ABD arasında üst düzey toplantı!

"TAHIL GİRİŞİMİNİN UZATILMASI KONUSUNDA GAYRETLERİMİZİ YOĞUNLAŞTIRDIK"

Tahıl koridorunun faaliyetine devam etmesini barışa giden yolun açılması bakımından önemli olarak nitelendiren Akar, "Şimdi 19 Kasım'da süresi dolacak olan tahıl girişiminin uzatılması konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği çerçevede gayretlerimizi yoğunlaştırdık, bunun uzatılmasına yönelik çalışmalarımız sürüyor. Tahıl inisiyatifi sadece tahıl sevkiyatı değil tarafların görüşmeler yoluyla bazı sorunları çözebileceğine de güzel bir örnek teşkil etmekte. Bu modelin kullanılmasıyla önümüzdeki günlerde ateşkesin ve barışa giden yolun açılması ve barışçıl yol ve yöntemlerle Karadeniz üzerinden komşumuz olan iki ülke arasındaki bu çatışmanın sona ermesi bizim en samimi dileğimiz" açıklamasında bulundu.