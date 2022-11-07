Ankara'da Türkiye ile ABD arasında üst düzey toplantı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.
Yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının sahadaki son duruma ve çalışmalara ilişkin bilgi verdiği faaliyette talimatlar veren Bakan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
"UKRAYNA LİMANLARINDAN TAŞINAN TAHIL MİKTARI 10 MİLYON TONU GEÇTİ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Akar, Türkiye'nin bölge ve dünya barışına yönelik katkılarına dikkati çekti.
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını, bu kapsamda Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatına başlandığını belirten Bakan Akar, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleşen saldırı sonrasında Rusya Federasyonu'nun tahıl inisiyatifini askıya aldığını anımsattı.
Akar, tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik gerçekleştirilen görüşmelere vurgu yaptı:
"O günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız muhatapları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Biz de Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Sayın Kubrakov ile yakın temas içinde olduk. Yapılan çalışmaların yoğun temasları sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız 2 Kasım'da tahıl koridorunun yeniden açıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Tahıl inisiyatifi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından ayrılan toplam gemi sayısı 431 olurken taşınan tahıl miktarı 10 milyon tonu geçti."