Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirile 200 Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Beraber yürüdük biz bu yollarda...

Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimden alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye'sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacağına inanıyorum.

Köy Yaşam Merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımızla vatana millete ve ailelerine hayırlı bir evlat olarak yetiştiren öğretmenlere rabbimden muaffakiyetler niyaz ediyorum.