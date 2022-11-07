Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirile 200 Köy Yaşam Merkezi açılışı münasebetiyle sizlerle birlikteyiz. 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Beraber yürüdük biz bu yollarda...
Hiç şüphesiz günümüz dünyasında ilerlemenin ilk göstergelerinden biri eğitim öğretimden alınan mesafedir. Köy Yaşam Merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerimizden birisi olarak görüyorum. Merkezlerimizde sadece eğitime soluk kazandırmıyor, evlatlarımızı yarının Türkiye'sine hazırlıyoruz. Bu merkezlerde gerçekleştirilecek kurslar ile kültür ve sanat faaliyetlerinin de yeni dinamizm katacağına inanıyorum.
Köy Yaşam Merkezlerimizde eğitim alan evlatlarımızla vatana millete ve ailelerine hayırlı bir evlat olarak yetiştiren öğretmenlere rabbimden muaffakiyetler niyaz ediyorum.
Köy Yaşam Merkezlerimizin ülkemize milletimize köylerde bu hizmetlerden faydalanacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüyle birlikte MEB'in 100. yaşına erişeceğiz. Tarihimizin dönüm noktalarını teşkil eden yıl dönümlerine ilişkin hazırlıklara şimdiden başladık. 2023'ü her bakımdan yeni bir dönemin mukaddimesine dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programımız bu hedefimizin adeta çatısını kurmaktır. Şimdi sıra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir.