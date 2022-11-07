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    • 07.11.2022 15:55
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    Son dakika: Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! Acı haberi Başkan Erdoğan açıkladı

    Son dakika haberi... Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesine götürüldü. Başkan Erdoğan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrretin Koca, kazada 2'si ağır 11 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazayla ilgili; Tutak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Ağrı’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı

    Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

    Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı.

    Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı. İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU
    Başkan Erdoğan, Ağrı'daki kaza ile ilgili son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili Tutak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır." ifadelerini kullandı.

        KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR
        İçişleri Bakanlığı kazayla ilgili açıklamada bulundu.

        Yapılan açıklama şu şekilde:
        07.11.2022 Pazartesi günü saat 13.34 sıralarında, Ağrı ili Tutak ilçe girişinde 1 yolcu otobüsünün, kamyona çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre kazada 7 vatandaşımız hayatını kaybederken, yaralıların hastanelere sevki devam etmektedir.

        Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş olup, kurtarma çalışmaları sürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

            KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR
            Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

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