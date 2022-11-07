Son dakika: Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! Acı haberi Başkan Erdoğan açıkladı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyonla çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.
Ağrı'da 34 EG 1164 plakalı Van Yolu yolcu otobüsünün, Patnos istikametinden Tutak istikametine rampa aşağı seyir halindeyken freni patladı. Freni patlayan yolcu otobüsü, karşı şeritten gelen 2 kamyona süratli bir şekilde çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle yolcu otobüsü ve 2 kamyon alev aldı. İlk değerlendirmelere göre otobüste 18 şahıs olduğu belirlenirken; 8 kişinin yaralandığı, 7 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN ACI HABERİ DUYURDU
Başkan Erdoğan, Ağrı'daki kaza ile ilgili son durumu açıkladı. Başkan Erdoğan, "7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.