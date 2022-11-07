Son dakika: Ağrı'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve TIR çarpıştı! Acı haberi Başkan Erdoğan açıkladı

KOCA: 2'Sİ AĞIR 11 YARALI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün maalesef bir diğer trafik kazası da Ağrı Tutak karayolunda bir otobüsün tankere çarpması sonucu yaşandı. 7 kişinin hayatını kaybettiği kazada 2'si ağır 11 yaralı var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." açıklamasında bulundu.

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