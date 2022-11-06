"Beraber yürüdük biz bu yollarda"! Başkan Erdoğan, Gaziray'ın makinist koltuğuna geçti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
"BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"
Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY'ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.