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    • Güncel
    • 06.11.2022 23:34
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    • 06.11.2022 23:51
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    "Beraber yürüdük biz bu yollarda"! Başkan Erdoğan, Gaziray'ın makinist koltuğuna geçti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçerek banliyo trenini kullandı. Korna basarak vatandaşları selamlayan Başkan Erdoğan, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

    Başkan Erdoğan, Gaziray’ın makinist koltuğunda

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.



    "BERABER YÜRÜDÜK BİZ BU YOLLARDA"
    Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi. Başkan Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti.

    Başkan Erdoğan, Gaziray'ın makinist koltuğunda | VİDEO



    VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY'ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



        Başkan Erdoğan'ın açılışın yaptığı Gaziray Bönliyö tren seferleri, haftanın son gününde seferlere başladı. Hafta sonu olmasına rağmen Gaziray treni ilk seferlerinde yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde yapımı tamamlanan, kentin trafiğini rahatlatacak GAZİRAY, konforu, kalitesi, hızı ve güzergahıyla vatandaşlardan tam not aldı.



        YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ
        Gaziantep'i yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, "İnşallah seçimler öncesinde tekrar sizinle bir araya gelecek, muhabbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu duygularla açılışını yaptığımız Gaziray'ın ve diğer projelerin bir kez daha şehrimize, ülkemize, sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserleri şehrimize kazandıran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile diğer kurumlarımızı, belediyelerimizi, sanayicilerimizi tekrar tebrik ediyorum." dedi.



        Başkan Erdoğan, Gazianteplilere, "Yılbaşına kadar Gaziray'ı ücretsiz yapalım. Tamam, yılbaşına kadar Gaziray ücretsiz." müjdesini verdi.

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