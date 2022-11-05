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Başkan Erdoğan Gaziantep'te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Coşkuyla bekleyen Gaziatepli vatandaşlar Erdoğan'ı davul ve zurnalarla karşıladı.

05.11.2022 16:13 - Son Güncelleme: 05.11.2022 16:13
Başkan Erdoğan Gaziantep’te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

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Başkan Erdoğan Gaziantep’te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda bakanlar, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri karşıladı.

Başkan Erdoğan Gaziantep’te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

Gaziantep Havalimanı'ndan otobüsle çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış ve mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na hareket etti.

Başkan Erdoğan Gaziantep’te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

DAVULLA ZURNAYLA KARŞILADILAR

Gaziantep'te Başkan Erdoğan'ı coşkuyla bekleyen vatandaşlar Erdoğan'ı davullarla zurnalarla karşıladı.

Başkan Erdoğan Gaziantep’te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler

GAZİRAY HİZMETE BAŞLIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hizmet verecek GAZİRAY Banliyö Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle seferlere başlayacak.

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