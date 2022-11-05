Başkan Erdoğan Gaziantep'te coşkulu karşılama: Davullarla zurnalarla beklediler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Coşkuyla bekleyen Gaziatepli vatandaşlar Erdoğan'ı davul ve zurnalarla karşıladı.
05.11.2022 16:13 - Son Güncelleme: 05.11.2022 16:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray Banliyo Hattı açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gaziantep Havalimanı'nda bakanlar, milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri karşıladı.
Gaziantep Havalimanı'ndan otobüsle çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış ve mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na hareket etti.
DAVULLA ZURNAYLA KARŞILADILAR
Gaziantep'te Başkan Erdoğan'ı coşkuyla bekleyen vatandaşlar Erdoğan'ı davullarla zurnalarla karşıladı.
GAZİRAY HİZMETE BAŞLIYOR
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nce hizmet verecek GAZİRAY Banliyö Hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle seferlere başlayacak.