Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da uçak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN