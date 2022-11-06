Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.11.2022 01:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.11.2022 01:05
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da uçak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

    Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Dışişleri’nden Tanzanya’ya taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi. Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    TOGG’un en çok hangi rengi beğenildi? İşte anketin sonucu
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da uçak düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı
        SON DAKİKA