AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'nca düzenlenecek Teşkilat Akademisi eğitimlerinin 81 ilde üç kademe (kadın, gençlik ve ana kademe) il ve ilçe yönetimlerini kapsayacağını söyledi. Eğitimlerin ana temasının Türkiye Yüzyılı olacağını ifade eden ve ilk eğitimlerin 5-6 Kasım tarihlerinde 34 ilde gerçekleştirileceğini belirten Şen, 93 bin teşkilat mensubuna çeşitli alanlarda dersler verileceğini belirtti.



Şen, "Eğitim programının hedefi Türkiye'nin 81 ilinde yaklaşık 93 bin teşkilat mensubumuzun motivasyonunu, inancını, özgüvenini ve aidiyetini yükselterek önümüzdeki önemli sürece hazırlanmak. AK Parti; yeni yüzyıla, Türkiye Yüzyılı'na hazırlanıyor. Eğitimlerimizin ana konsepti Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı üzerine olacak. Tüm partimiz tam odak çalışıyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Teşkilatlarımızın tüm hazırlığı buna yönelik" dedi. Teşkilat Akademisi eğitim programının, her ilde dört ders başlığında verileceğini belirten Şen, eğitimlerin 81 ilde üç haftada tamamlanacağını ifade etti.

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