SON DAKİKA! 1600 personelle dev terör operasyonu! PKK'ya Eren Abluka kıskacı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022-2023 Eren Abluka sonbahar kış operasyonlarının 1600 personelle başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, 2022 yılında ilkbahar-yaz Eren Abluka operasyonlarında 98 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 368 silah, 710 el bombası, 110 EYP, 4100 kilogram patlayıcı, 330 bin mühimmat, bin 50 tüp, 78 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 12 ton esrar, 25 jeneratör, 75 dürbün, 30 güneş paneli ve 28 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

PKK'ya Eren Abluka kıskacı!

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