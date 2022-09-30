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    • 01.10.2022 11:43
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    7 katlı mağarada eğitim kampı: 3 terörist sarı torbada çıkarıldı

    Hakkari'de 'Eren Abluka-37' kapsamında jandarma timlerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü tarafınadn eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağaradan 3 teröristin cesedi çıkarıldı. Cesetleri bulunan teröristlerin daha önceki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı. Mağara imha edilerek kullanılamaz hale geldi.

    7 katlı mağaradan 3 teröristin leşi çıktı

    Hakkari'de jandarma timlerince düzenlenen 'Eren Abluka-37' operasyonu kapsamında, terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

    7 KATLI MAĞARAYA OPERASYON
    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka-37" kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, bölücü terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirildiği belirlenen 3 teröristin cesedi bulundu.

    CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ
    Mağarada yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 240 doçka mühimmatı, 28 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 1 basınçlı gaz tüpü, 17 gaz maskesi, 9 gaz maskesi filtresi, 2 adet dikiş makinesi, 1 yazıcı, 64 bardak, 1 jeneratör ele geçirildi.

    Operasyon sonrası mağara imha edilerek kullanılamaz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği bildirildi.

        SURİYE'DE 3 TERÖRİST SARI TORBAYA
        Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmediği belirtildi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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