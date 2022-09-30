7 katlı mağarada eğitim kampı: 3 terörist sarı torbada çıkarıldı

Hakkari'de jandarma timlerince düzenlenen 'Eren Abluka-37' operasyonu kapsamında, terör örgütü tarafından eğitim kampı olarak kullanılan 7 katlı mağarada, daha önceki çatışmalarda etkisiz hale getirilen 3 teröristin cesedi ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

7 KATLI MAĞARAYA OPERASYON

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Eren Abluka-37" kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Hakkari'nin merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalında jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı operasyon düzenlendi.