CHP'li İBB’ye yargıdan bir darbe daha: Haksız şekilde çıkarılan işçi açtığı davaya kazandı işe iade edildi

BİLGİ İŞLEM SORUMLUSUNU OTOPARKÇI YAPTILAR

2012 yılından beri Bilgi İşlem Sorumlusu görev yaptığı İBB'ye bağlı İSPARK'ta 25 Ağustos 2020'de haksız bir şekilde gönderildiği iddia edilen İsmail Hakkı Altun soluğu adliyede aldı. Altun, haklı ve geçerli bir neden olmaksızın işten çıkarıldığını belirterek, iade edilmesini, işe başlatılmaması halinde ise 12 aylık işe başlatmama tazminatı ve 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve sosyal haklarının ödenmesi talebiyle İstanbul Anadolu 22. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, Altun'un Bilgi İşlem Sorumlusuyken görevinin 'Otopark görevlisi' olarak değiştirildiğini bu duruma şerh düştüğü ve görevi kabul etmemesi üzerine belediyenin sözleşmeyi fesh ettiği vurgulandı.