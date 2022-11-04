Başkan Erdoğan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

İnsanlık olarak son iki buçuk yıldır sağlık kriziyle başlayan akabinde ekonominin yanı sıra farklı boyutları gün yüzüne çıkan bir sınamayla karşı karşıyız. Velilerimiz öğretmenlerimiz ve eğitimin diğer paydaşlarının ortak kanaati, salgın günlerinin eğitim sisteminde ciddi bir tahribata yol açtığıdır. Okuma alışkanlıklarından ders dinleme becerilerine, ekran bağımlılığından ikili münasebetlere uzanan geniş bir yelpazede çocuklarımız daha önce hiç alışkın olmadığı sorunlarla mücadele ediyor.''

''BUNUN ADINA DA TEKNOFEST KUŞAĞI DİYORUZ''

Türkiye'yi kalkındıracak nesiller yetişmesinde eğitimin önemini vurgulayan Erdoğan, ''Hangi kademede olursa olsun evlatlarımızın eğitim öğretim hayatlarını sağlıklı başarılı ve verimli bir şekilde sürdürmelerine önem veriyoruz. Bu anlayışla eğitim alt yapısının iyileştirilmesinden, öğretmen kadronuzun güçlendirilmesine, yeni metotların ortaya koyulmasından öğrenci yeteneklerinden geliştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız ülkemizi kalkındıracak, dünyada söz sahibi olan, donanımlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, katma değer üreten, başarılı ahlaklı ve erdemli gençlere sahip olmaktır. Türkiye olarak bunun adına da TEKNOFEST kuşağı diyoruz'' dedi.