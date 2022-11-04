10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? 2022-2023 Resmi Tatiller Listesi || 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü özel sektör ve kamuda tatil olacak mı?

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.