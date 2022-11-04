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    • Güncel
    • 04.11.2022 14:55
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    • 04.11.2022 14:55
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    10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? 2022-2023 Resmi Tatiller Listesi || 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü özel sektör ve kamuda tatil olacak mı?

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olması sebebiyle 10 Kasım'ın tatil olup olmadığı merak ediliyor. 10 Kasım 2022 okullar tatil mi? 10 Kasım öğleden sonra tatil mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    10 Kasım 2022 resmi tatil mi?

    10 Kasım resmi tatil mi sorusu araştırılanlardan konular arasında yer alıyor.

    10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

    10 Kasım bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 10 Kasım'ın resmi tatil olmaması sebebiyle 10 Kasım günü okullar ve kamu kuruluşları açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma ve iş takviminde 10-16 Kasım tarihleri arasından Atatürk haftası sebebiyle çeşitli etkinler düzenlenecek. Bununla birlikte günümüze kadar 10 Kasım tarihi hiçbir zaman tatil olmamıştır.

    10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA TÖRENİ

    10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

        🔴 RESMİ TATİLLER

        -Yılbaşı Pazartesi, 1 Ocak 2023
        -Ramazan bayramı arifesi (öğleden sonra) Perşembe, 20 Nisan 2023
        -Ramazan bayramı 1. günü Cuma, 21 Nisan 2023
        -Ramazan bayramı 2. günü Cumartesi, 22 Nisan 2023


        -Ramazan bayramı 3. günü Pazar, 23 Nisan 2023
        -Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı Pazar, 23 Nisan 2023
        -Emek ve dayanışma günü Pazartesi, 1 Mayıs 2023
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        Haberler Güncel 10 Kasım 2022 resmi tatil mi, okullar yarım gün mü? 2022-2023 Resmi Tatiller Listesi || 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü özel sektör ve kamuda tatil olacak mı?
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