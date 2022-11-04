Bakan Koca acı haberi duyurdu: Bartın'daki maden faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılan hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.
HALEN 3 HASTAMIZ YOĞUN BAKIMDA
Koca yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Bilindiği gibi, Bartın'dan getirilip, İstanbul'da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerini kullandı.
BİR MADENCİ 2 KASIM TARİHİNDE YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Bakan Koca, 2 Kasım'da yaptığı açıklamda bir madencinin taburcu edildiğini, yanık tedavisi gören bir madencinin ise yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." bilgisini verdi.