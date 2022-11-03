'TİP'ik hazımsız! Başörtüsü düşmanı Erkan Baş'tan Diyanet'i hedef alan küstah sözler: Kapatılması için elimizden geleni yapacağız





KÜSTAH SÖZLER

Diyanet'in varlığından aleni bir şekilde rahatsız olduğunu ifade eden Baş, "Diyanet'in varlığı, Türkiye'de laikliğe, toplumsal barışa, birlikte yaşama ve eşitliğe zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.



Erkan Baş, "TİP, Diyanet'in kapanması için elinden geleni ardına koymayacaktır" sözleriyle rezillikte zirve yaptı.