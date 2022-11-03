'TİP'ik hazımsız! Başörtüsü düşmanı Erkan Baş'tan Diyanet'i hedef alan küstah sözler: Kapatılması için elimizden geleni yapacağız

Her ortamda emekten, özgürlükten bahsedip 'eşitlik' naraları atarak mangalda kül bırakmayan Türkiye İşçi Partisi'nin İslamı ve Müslümanları hedef alan skandal tutumu katlanarak büyüyor.
Başörtüsü düşmanlığı ile ön plana çıkan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alarak büyük bir skandal imza attı.
KÜSTAH SÖZLER
Diyanet'in varlığından aleni bir şekilde rahatsız olduğunu ifade eden Baş, "Diyanet'in varlığı, Türkiye'de laikliğe, toplumsal barışa, birlikte yaşama ve eşitliğe zarar vermektedir" ifadelerini kullandı.
Erkan Baş, "TİP, Diyanet'in kapanması için elinden geleni ardına koymayacaktır" sözleriyle rezillikte zirve yaptı.
'TİP'İK BİR BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI!
Öte yandan TİP'li Baş'ın başörtüsü düşmanlığı ise somut görüntülerle arşivdeki yerini koruyor. Erkan Baş, "Başörtüsü ile sadece hukuki olarak değil siyasi olarak da mücadele edilmelidir" sözlerini kullanmıştı.
Baş, 2008 yılının 6 Şubat günü TKP'li öğrencilerle birlikte başörtüsüne karşı eylem yapmış o dönem CHP'lilerden de destek görmüştü.