Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İstanbul'da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'daki kritik öneminden bahsedip tahıl koridorundaki etkili rolünden ötürü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İstanbul'da bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜP ÇANAKKALE'YE GİDECEK
Başkan Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.
Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.
Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.