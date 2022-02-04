Başörtüsü düşmanı TİP'li Erkan Baş'ın kirli sicili sosyal medya gündeminde!

Başörtüsü düşmanı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın, "Başörtüsü ile sadece hukuki olarak değil siyasi olarak da mücadele edilmelidir" dediği arşiv görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.
28 ŞUBAT'TA BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI
Erkan Baş'ın örgütü olan SİP 28 Şubat sürecinde fiili olarak başörtüsü düşmanlığı safında yer alıyordu.
O dönem adları "MGK Gençliği"ne çıkan SİP ile İşçi Partisi ise darbe politikalarının en belirgin taraftarlarıydılar.
SOLUN ÖZGÜRLÜK YALANI
Başörtüsü yasağına karşı solcuların durduğu iddia edilse de Türkiye'de kendini sol olarak ifade eden parti ve yandaşları genel olarak ya olayı görmemeyi ya da egemenlerin yanında olmayı tercih etti.