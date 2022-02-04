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    • Güncel
    • 04.02.2022 13:17
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    • 04.02.2022 13:38
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    Başörtüsü düşmanı TİP'li Erkan Baş'ın kirli sicili sosyal medya gündeminde!

    Başörtüsü düşmanı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın, "Başörtüsü ile sadece hukuki olarak değil siyasi olarak da mücadele edilmelidir" dediği arşiv görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu. Başörtüsü düşmanı isim, 2008 yılının 6 Şubat günü TKP'li öğrencilerle birlikte başörtüsüne karşı eylem yapmış o dönem CHP Ankara milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Zekeriya Akıncı destek ziyaretinde bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Erkan Baş’ın kirli sicili sosyal medya gündeminde!

    Başörtüsü düşmanı Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın, "Başörtüsü ile sadece hukuki olarak değil siyasi olarak da mücadele edilmelidir" dediği arşiv görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.



    28 ŞUBAT'TA BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANLIĞI
    Erkan Baş'ın örgütü olan SİP 28 Şubat sürecinde fiili olarak başörtüsü düşmanlığı safında yer alıyordu.

    O dönem adları "MGK Gençliği"ne çıkan SİP ile İşçi Partisi ise darbe politikalarının en belirgin taraftarlarıydılar.



    SOLUN ÖZGÜRLÜK YALANI
    Başörtüsü yasağına karşı solcuların durduğu iddia edilse de Türkiye'de kendini sol olarak ifade eden parti ve yandaşları genel olarak ya olayı görmemeyi ya da egemenlerin yanında olmayı tercih etti.

        BAŞÖRTÜSÜ DÜŞMANI CHP BAŞRÖLDE
        AK Parti'nin iktidara geldikten sonra başörtüsünün kamu kurum ve kuruluşlarında serbest hale gelmesi için başlattığı her girişimin karşısında duran muhalefetin yanında saf tutan simlerin başında Erkan Baş da yer alıyordu. Başörtüsü düşmanı isim, 2008 yılının 6 Şubat günü TKP'li öğrencilerle birlikte başörtüsüne karşı eylem yaptı. O dönem TKP Merkez Yürütme Kurulu Başkanı olan Erkan Baş'a dönemin CHP Ankara milletvekilleri Yılmaz Ateş ve Zekeriya Akıncı destek ziyaretinde bulunmuştu. CHP'li Ateş kendilerinin de TBMM'de başörtüsüne karşı oy kullanacaklarını belirtti.

        HER DÖNEM KİRLİ ORTAKLIK: CHP-HDP-TİP-TKP
        Başörtüsü düşmanlığı ile bilinen Erkan Baş, HDP tarafından İstanbul'dan aday gösterilmiş milletvekili olarak seçildikten sonra istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'nin başına geçmişti.

        TİP'e daha sonra HDP'den Hatay Milletvekili seçilen Barış Atay Mengüllüoğlu ve İstanbul Milletvekili seçilen Ahmet Şık katılmıştı.
            Erkan Baş’ın kirli sicili sosyal medya gündeminde!
            Haberler Güncel Başörtüsü düşmanı TİP'li Erkan Baş'ın kirli sicili sosyal medya gündeminde!
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