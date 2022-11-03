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Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 04.11.2022 00:28
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    • 04.11.2022 00:31
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

    Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü

    Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin konular ele alındı.

    Başkan Erdoğan: Şimdi İstanbul Mutabakatı'nın uzatılmasına odaklanılmalı.
    Detaylar gelecek...

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