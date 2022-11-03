Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin konular ele alındı.
Başkan Erdoğan: Şimdi İstanbul Mutabakatı'nın uzatılmasına odaklanılmalı.
Detaylar gelecek...
- Güncel
- 04.11.2022 00:28
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- Son Güncelleme:
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- 04.11.2022 00:31
Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü
Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin konular ele alındı.
Son dakika: Başkan Erdoğan Guterres ile görüştü. Görüşmede Ukrayna savaşı ve tahıl koridoruna ilişkin konular ele alındı.