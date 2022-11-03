Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2022 23:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2022 00:23
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıkladı

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirmesi sonrası şehit olduğunu açıkladı.

    MSB acı haberi duyurdu!

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirmesi sonrası şehit olduğunu açıkladı.



    ŞEHİDİMİZ ÖZEL KUVVETLERDEN
    Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi.



    Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in (26) şehadet haberini, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.



        Haberin ardından şehidin baba evinin önüne taziye çadırı kurulurken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti.



        Şehidin evli olduğu öğrenilirken, yarın kentte yapılacak törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Dinamo Kiev - Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıkladı
            SON DAKİKA