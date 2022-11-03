Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirmesi sonrası şehit olduğunu açıkladı.
ŞEHİDİMİZ ÖZEL KUVVETLERDEN
Özel Kuvvetler Komutanlığında paraşüt eğitimi sırasında kaza geçirerek şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehadet haberi, Mersin'deki ailesine verildi.
Mezitli Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin ve askeri yetkililer, Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in (26) şehadet haberini, merkez Mezitli ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan babası Sami ve annesi Aysel Demir'e verdi.