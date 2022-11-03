Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.11.2022 12:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 12:12
    ABONE OL

    KADES nedir, nasıl indirilir? 3 Kasım İçişleri Bakanlığı KADES mesajı nedir? KADES uygulaması ne işe yarar?

    İçişleri Bakanlığı tarafından bu sabah KADES uygulamasıyla ilgili mesaj geldi. KADES uygulaması her telefon markalarına kolayca indirilebiliyor ve kişiler KADES uygulaması üzerinden, taciz ve şiddet yaşaması durumunda acil çağrı gönderebiliyor. Bu gelişmeyle birlikte acil durumlar için güvence oluşturan, açılımı Kadın Destek Uygulaması KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KADES nedir, nasıl indirilir?

    KADES nasıl kullanılır? KADES uygulaması nedir, nasıl indirilir? Ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Şiddet ya da tacize uğrayan, uğramak üzere olan tüm kadınların tek bir tuşla güvenliğe ulaşmasını sağlayan bu uygulama gündemde büyük ilgi gördü ve hakkındaki bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. KADES uygulaması ile ilgili detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KADES MESAJI!

    KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

    KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar.

    KADES NASIL İNDİRİLİR?

    Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebileceği uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır.

        KADES NASIL KULLANILIR?

        Telefonlarına KADES uygulamasını yükleyen kişiler, program hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. KADES uygulamasını nasıl kullanacağını bilmediklerinden dolayı, öğrenmek istiyor. KADES uygulaması içerisinde çok fazla seçenek yer almıyor. Tek bir tuşla herhangi bir acil durumun haberi verilebiliyor. Konum üzerinden hizmet veren KADES uygulaması, kişilerin tuşa basmasıyla birlikte yardım talep edebiliyor. Herhangi bir şiddet veya taciz durumu dışında kullanılmaması gerekir. Acil durumlar için tasarlanan KADES uygulaması, kişilerin yardım çağrısı yapmasına olanak sağlıyor.

        KADES'İN ÖZELLİKLERİ NELER? KADES İNCELEMESİ

        KADES uygulaması tamamen kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için hazırlanmıştır. Kadınların veya çocukların taciz durumuyla karşı karşıya kalmasıyla, program kullanılmalıdır. Uygulama içerisinde bir çağrı butonu yer alıyor. Kişiler şiddet veya taciz durumuyla karşı karşıya kalırsa, çağrı butonuna basarak polislerin konumuna gelmesini sağlayabilir. KADES uygulaması kişilerin yaşayacağı şiddet durumlarında oldukça etkilidir. Polisi telefonlar arayacak vakti olmayan bireyler, uygulama üzerinden çağrı yapabilir ve zor süreçten kurtulabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pençe Kilitten Z raporu
        Haberler Güncel KADES nedir, nasıl indirilir? 3 Kasım İçişleri Bakanlığı KADES mesajı nedir? KADES uygulaması ne işe yarar?
            SON DAKİKA