Tek umut Türkiye! Başkan Erdoğan, bir kez daha tahıl krizini çözmek için adım attı

Rusya, Ukrayna'nın Kırım'daki Rus filosuna terörist bir saldırı düzenlendiğini açıkladı ve tahıl koridoru anlaşmasını askıya aldı. Tahıl fiyatları bin anda yüzde 30'un üzerinde arttı. Başta ABD'nin Wall Street Journal ve New York Times gazetesi olmak üzere, Avrupa medyası bu problemi sadece Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın çözebileceğini yazdı. Daha önceki krizde Erdoğan'ın büyük bir diplomasi zaferi elde ettiğini ve Ukrayna lideri Zelenski ile Rus lider Putin'i ikna edip, tahıl koridorunu açtığını dikkat çeken gazeteler ilginç yorumlara imza attı:

Wall Street Journal: Türkiye büyük bir adım daha attı. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden gönderimini sağlayan anlaşmayı kurtarmak için harekete geçti. Türkiye bu konuda büyük umut.

New York Times: Kırım Sivastopol'daki saldırı tahıl gemisinden yapılmış olabilir. Anlaşma askıda ve türkiye tekrar önemli bir girişim başlattı.

El Pais: Türkiye, 5 ay önce çok önemli bir diplomasi hamlesi yaptı. Rusya ve Ukrayna'yı ikna etti tahıl koridoru açıldı. Şimdi Rusya anlaşmayı durdurdu. Türkiye ve BM, acilen adım attı. Tahıl Avrupa için çok önemli.

Guardian: Küresel gıda krizi Türkiye ve BM'nin çabalarıyla çözülmüştü. Şimdi aynı risk tekrar ortaya çıktı. Türkiye Ukrayna ve Rus muhataplarıyla görüşme başlattı. Avrupa, bu konuda çok endişeli.