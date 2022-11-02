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    • 02.11.2022 17:31
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    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye'ye kritik ziyaret

    NATO'dan yapılan duyuruda, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 3-5 Kasım tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşeceği bildirildi.

    Stoltenberg’den Türkiye’ye kritik ziyaret

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 3-5 Kasım tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

    NATO'dan yapılan duyuruya göre, Stoltenberg Türkiye'deki temasları sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek.

    Stoltenberg 3 Kasım'da Çavuşoğlu ile basın toplantısı düzenleyecek.

    Başkan Erdoğan ile 4 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek Stoltenberg aynı gün Çanakkale'yi de ziyaret edecek.

    Stoltenberg'in görüşmelerinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

    NATO Genel Sekreteri, Türkiye ziyareti öncesinde dün Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

    Stoltenberg'den sonra İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson'un da 8 Kasım'da Türkiye'de Başkan Erdoğan ile görüşmesi öngörülüyor.

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