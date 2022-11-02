Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştiriliyor.

UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI | VİDEO İZLE





130 SATICI GÖZALTINA ALINDI

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.