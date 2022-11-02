Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 07:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 08:05
    ABONE OL

    Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.

    takvim.com.tr
    Uyuşturucu satıcılarına şafak baskını

    Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu gerçekleştiriliyor.

    UYUŞTURUCU SATICILARINA ŞAFAK BASKINI | VİDEO İZLE


    130 SATICI GÖZALTINA ALINDI
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir" dedi.

    İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

    Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle Uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

    Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    EYT için ‘hizmet tespit’ formülü
    Haberler Güncel Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
        SON DAKİKA