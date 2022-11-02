Meral Akşener'in TOGG çelişkisi: Çağrıldı gitmedi açılıştan sonra Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Başkan Erdoğan davet ettiği halde Cumhuriyetin 99. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde hizmete alınan Togg fabrikası açılışına katılmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
MERAL AKŞENER'İN TOGG ÇELİŞKİSİ! VİDEO İZLE
"SAYIN ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI DA KUTLUYORUM"
Başkan Erdoğan'ın kamu desteğine vurgu yapan Akşener, "Ülkemize katma değer sağlayan milletimizin de faydasına olan her şeyde olduğu gibi bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz. Togg'un, seri üretime geçmesinde emeği geçen işçilerimizi, mühendislerimizi ve şirketlerimizi tebrik ediyor, bu girişimin oluşmasına vesile olan, gereken her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum." dedi.
DAVET EDİLMEDİ GİTMEDİ HADDİNİ AŞTI
Törene davet edilmemiş gibi haddini aşarak Başkan Erdoğan'ın eleştiren Akşener, "Keşke, kutuplaştırdığı insanlarımızı, milletin otomobili üzerinden bir kez olsun birleştirmeyi tercih etseydi. Maalesef yine olmadı." ifadelerini kullandı.
Toplumun her kesiminden birçok kişinin katıldığı etkinliğin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti girişimleriyle yapıldığını görmezden gelerek haddini aşan Akşener, "Bu son derece kıymetli girişimin tanıtımını da bir AK Parti çalışmasına çevirerek her zaman olduğu gibi yine güzel bir şeyi, engellenemez nefretiyle kirletmeyi başardı." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ | VİDEO İZLE
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: MİLLETİ KANDIRIYORLAR
Tarihi günde nefesler tutulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg'u küçümseyen sözleri akıllara geldi.
Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilemeyeceğini ima ederek, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerede? Milleti kandırmak için" demişti.
O görüntüleri sosyal medyadan paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Hamza Dağ, "Yine çaktınız Kemal Bey" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞTA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "FABRİKA İŞTE BURADA, BURSA GEMLİK'TE"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.