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    • 02.11.2022 14:35
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    Meral Akşener'in TOGG çelişkisi: Çağrıldı gitmedi açılıştan sonra Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

    Son dakika haberi! Aylar öncesinden tarihi belli olan TOGG fabrikasına açılışına katılmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında, "Ülkemize katma değer sağlayan milletimizin de faydasına olan her şeyde olduğu gibi bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz." dedi. Akşener'in 6'lı masadaki ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerli otomobil projesine defalarca eleştirmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meral Akşener’in TOGG çelişkisi!

    Başkan Erdoğan davet ettiği halde Cumhuriyetin 99. yılında Bursa'nın Gemlik ilçesinde hizmete alınan Togg fabrikası açılışına katılmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.

    MERAL AKŞENER'İN TOGG ÇELİŞKİSİ! VİDEO İZLE

    "SAYIN ERDOĞAN VE ARKADAŞLARINI DA KUTLUYORUM"
    Başkan Erdoğan'ın kamu desteğine vurgu yapan Akşener, "Ülkemize katma değer sağlayan milletimizin de faydasına olan her şeyde olduğu gibi bu yatırımı da geç kalmış olmakla birlikte son derece kıymetli buluyoruz. Togg'un, seri üretime geçmesinde emeği geçen işçilerimizi, mühendislerimizi ve şirketlerimizi tebrik ediyor, bu girişimin oluşmasına vesile olan, gereken her türlü kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da kutluyorum." dedi.

    DAVET EDİLMEDİ GİTMEDİ HADDİNİ AŞTI
    Törene davet edilmemiş gibi haddini aşarak Başkan Erdoğan'ın eleştiren Akşener, "Keşke, kutuplaştırdığı insanlarımızı, milletin otomobili üzerinden bir kez olsun birleştirmeyi tercih etseydi. Maalesef yine olmadı." ifadelerini kullandı.

    Toplumun her kesiminden birçok kişinin katıldığı etkinliğin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti girişimleriyle yapıldığını görmezden gelerek haddini aşan Akşener, "Bu son derece kıymetli girişimin tanıtımını da bir AK Parti çalışmasına çevirerek her zaman olduğu gibi yine güzel bir şeyi, engellenemez nefretiyle kirletmeyi başardı." şeklinde konuştu.


    KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ | VİDEO İZLE

    KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ: MİLLETİ KANDIRIYORLAR
    Tarihi günde nefesler tutulurken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Togg'u küçümseyen sözleri akıllara geldi.

    Kılıçdaroğlu yerli otomobilin üretilemeyeceğini ima ederek, "Oturdular büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi, bakanlar cumhurbaşkanları bir araya geldi, otomobil üretiyoruz dediler.. Nerede? Milleti kandırmak için" demişti.

    O görüntüleri sosyal medyadan paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcıs Hamza Dağ, "Yine çaktınız Kemal Bey" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇILIŞTA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: "FABRİKA İŞTE BURADA, BURSA GEMLİK'TE"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.

        Erdoğan bu süreçte proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da 'Yapamazsınız, yapsanız da satamazsınız' diyerek kendilerini bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara da rastladığını dile getirerek şöyle dedi:

        "Hatırlarsanız, bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında 'Hani bunun fabrikası nerede?' diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. Burada, işte buyurun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum; 'Fabrika nerede?' diyordunuz. Fabrika işte burada, Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen TOGG Gemlik Tesisi, onu da söyleyelim öğrensinler, 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada.

        Şimdi biraz daha açalım; bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var, tasarım merkezi var, prototip geliştirme ve test merkezi var, strateji ve yönetim merkezi var. Biraz önce bizzat tecrübe ettiğim test pisti de var. Oradan geldim. Velhasıl burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan her şey var. Ayrıca burası çevreye duyarlı, yeşil bir tesis, çevreci."

        NE OLMUŞTU?
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etmişti. Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener katılmamıştı.

        İLK OLARAK KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI
        İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıklamıştı.

            AKŞENER KATILMAYACAK
            Halk TV canlı yayına katılan Meral Akşener'e, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Gemlik Kampüsü açılış törenine katılıp katılmayacağı soruldu. Meral Akşener, TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayarak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını duyurdu.

            KORAY AYDIN TEMSİL EDECEK
            Akşener, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz. Siyasi İşler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın gidecek." dedi.

            DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ
            Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Başkan Erdoğan'ın da katıldığ törenle 29 Ekim'de yapıldı.

                Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

                Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

                Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

                Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

                Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

                1 MİLYON ADET ÜRETİM
                Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

                Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

                    Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

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                    Haberler Güncel Meral Akşener'in TOGG çelişkisi: Çağrıldı gitmedi açılıştan sonra Başkan Erdoğan'a teşekkür etti
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