Meral Akşener'in TOGG çelişkisi: Çağrıldı gitmedi açılıştan sonra Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Erdoğan bu süreçte proje Devrim otomobilinin akıbetini yaşasın diye uğraşanlara da 'Yapamazsınız, yapsanız da satamazsınız' diyerek kendilerini bu yoldan geri döndürmeye çalışanlara da rastladığını dile getirerek şöyle dedi:

"Hatırlarsanız, bugün banttan indirdiğimiz aracın ilk tanıtımında 'Hani bunun fabrikası nerede?' diyerek kendi akıllarınca alay edenler vardı. Burada, işte buyurun fabrika burada. Buradan, en başından beri projeyi boğmaya, değersizleştirmeye çalışanlara soruyorum; 'Fabrika nerede?' diyordunuz. Fabrika işte burada, Bursa Gemlik'te. Salgın şartlarına rağmen rekor hızla inşa edilen TOGG Gemlik Tesisi, onu da söyleyelim öğrensinler, 1,2 milyon metrekare arazi üzerinde 230 bin metrekare kapalı alana sahip bir eser olarak işte burada.