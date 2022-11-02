Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.11.2022 14:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 14:39
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sınır hattında

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Bakan Akar ve komuta kademesi sınır hattında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkari'ye geldi.

    AKAR VE KOMUTANLAR HELİKOPTERLERLE SINIR HATTINA GEÇTİ
    Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar helikopterlerle sınır hattına geçti.

    Bakan Akar'ın TSK komuta kademesi ile sınır birliklerdeki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi sınır hattında
        SON DAKİKA