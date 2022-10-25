29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, planlanmış programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını açıkladı.
ÖZTRAK AÇIKLADI
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecan dolu bekleyiş içerisinde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etti. Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den yanıt geldi.
İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.
AKŞENER KATILMAYACAK
Halk TV'de canlı yayına katılan Meral Akşener'e, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Gemlik Kampüsü açılış törenine katılıp katılmayacağı soruldu. Meral Akşener, TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayarak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını duyurdu.