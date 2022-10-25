Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

1 MİLYON ADET ÜRETİM

Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.