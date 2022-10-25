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    • 25.10.2022 11:29
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    Kendi gelmiyor adamını gönderiyor: Meral Akşener Togg'un açılış törenine katılmayacak

    Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak. Açılış törenine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de davet edildi. Kılıçdaroğlu'nun ardından Akşener de programını bahane ederek açılışa katılmayacağını duyurdu. Törene akşenere yerine İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın katılacak.

    Akşener Togg’un açılış törenine katılmayacak

    29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, planlanmış programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını açıkladı.

    ÖZTRAK AÇIKLADI
    Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için geri sayım başladı. Vatandaşlar heyecan dolu bekleyiş içerisinde.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i TOGG'un fabrika açılış törenine davet etti. Erdoğan'ın davetine Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den yanıt geldi.

    İlk olarak CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na TOGG'un fabrika açılışı için davet geldiğini ancak Kılıçdaroğlu'nun davete katılmayacağını açıkladı.

    AKŞENER KATILMAYACAK
    Halk TV'de canlı yayına katılan Meral Akşener'e, 29 Ekim'de gerçekleştirilecek Gemlik Kampüsü açılış törenine katılıp katılmayacağı soruldu. Meral Akşener, TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayarak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını duyurdu.

        KORAY AYDIN TEMSİL EDECEK
        Akşener, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz. Siyasi İşler Başkanımız, Ankara Milletvekilimiz Koray Aydın gidecek." dedi.

        Kemal Kılıçdaroğlu, TOGG'un fabrika açılış törenine katılmayacak.

        DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ
        Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Başkan Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak.

        Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip doğuştan elektrikli otomobil, tasarımının yanı sıra teknik özellikleriyle de öne çıkıyor.

        Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

            Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

            Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

            Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

            1 MİLYON ADET ÜRETİM
            Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek.

            Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla "aynı DNA'yı taşıyan" ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.

            Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.
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                Haberler Güncel Kendi gelmiyor adamını gönderiyor: Meral Akşener Togg'un açılış törenine katılmayacak
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