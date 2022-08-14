Petrol ve doğal gaz rezervleri nasıl keşfedildi? 150 yıllık hayali gerçekleştirenler! Berat Albayrak’ın zinciri kıran o sorusu

Bu konuyla ilgili iki kişinin hakkını teslim etmezsek olmaz. İlki elbette; yerli ve milli varlığımızı her konuda önceleyen ve tam bağımsızlığın yolunun dışa bağımlılıktan kurtulmadan gerçekleşmeyeceği düsturunu ekonomiden sanayiye, savunmadan enerjiye her alanda talimatlandıran ve takibini yapan Başkan Erdoğan. O olmasaydı; yüzde 95'ten fazla dışa bağımlı olduğumuz enerji alanında bağımsızlık kazanmak adına bu yerli hamle gerçekleşemezdi.



Bir diğer kişi de elbette Berat Albayrak. Enerji Bakanı olduğu dönemde, 2015 yılında 150 yıllık bir hayali gerçekleştirmek için başlattığı ve bugün tarihi bir evreye gelen 'enerjide milli hamle' 2023 itibarıyla Türkiye'ye ikinci çağ atlatacak etkiyi yaratacak. Berat Albayrak'ın petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında 'yapılamaz' denilenleri bir bir gerçekleşmesi, içerideki vesayet odaklarına ve dışarıdaki işbirlikçilerine rağmen gerçekleşmesi, Başkan Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliği ve desteği sayesinde oldu elbette.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli sondaj ve arama gemisini, FETÖ dahil bütün terör örgütlerinin ve büyük ülkelerin doğrudan ve dolaylı engelleme girişimlerine rağmen kazandırılmasında bizzat Berat Albayrak'ın idddia, inanç ve ısrarı var.

Bugün Türkiye eğer Karadeniz'de doğalgaz kaynakları bulmuşsa, adına Mavi Vatan dediğimiz stratejiyi uygulayabiliyorsa, enerjideki dışa bağımlılığı öngörülebilir bir süre içinde yarıya yakın yerli kaynaklara dönüştürebilecek bir hedefi konuşabiliyorsa Erdoğan'ın liderliğinde ve Albayrak döneminde alınan ve atılan cesur kararlar ve adımlarla olmuştur. Atatürk'ün Büyük Türkiye hedefi de işte böyle olur...

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