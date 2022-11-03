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    • Güncel
    • 03.11.2022 08:42
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    • 03.11.2022 08:42
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    İstanbul'da baskından cephanelik çıktı! Lav silahı, uzi, kalaşnikof, el bombası... Hepsi ele geçirildi

    Son dakika haberleri | İstanbul'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir adrese baskın yapıldı. Baskında dolu vaziyette bir lav tüfeği, bir adet uzi, iki kalaşnikof, bir tabanca, üç el bombası, ikisi dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda toplam 70 suç kaydı bulunan 4 şahıs da gözaltına alındı.

    İstanbul’da baskından cephanelik çıktı! Hepsi ele geçirildi

    İstanbul polisi; Gaziosmanpaşa İlçesi'ne bağlı Mevlana Mahallesi İbrahim Hayırlıoğlu Caddesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu, dolandırıcılık, mala zarar vermek, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, yağma ve yankesicilik başta olmak üzere toplamda 70 suç kayıtları bulunan Ş.B. (24), D.A. (23), Y.E.O. (17) ve M.A.B. (25) isimli dört kişi söz konusu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

    Adreste yapılan aramalarda dolu vaziyette yeşil renkli bir Lav Tüfeği, bir adet Uzi, iki adet Kalaşnikof, bir adet tabanca, üç adet el bombası, 2'si dolu halde toplam sekiz şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca üç adet motosiklet kaskı da bulundu.

    Operasyon anları ve adresteki yatağın üzerine serilmiş halde bulunan suç unsurları polis kameralarına yansıdı. El konulan suç unsurları detaylı bir şekilde incelemeye alındı.
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    Haberler Güncel İstanbul'da baskından cephanelik çıktı! Lav silahı, uzi, kalaşnikof, el bombası... Hepsi ele geçirildi
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