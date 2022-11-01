SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Doha, Tel Abyad, Afrin ve Budapeşte'de görev yapan polislere bağlandı! Birlikte el açıp dua etti
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan, tören sonunda Katar Doha, Suriye Tel Abyad ve Afrin ile Macaristan Budapeşte'de görev yapan polislerle görüntülü bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin yeni Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na görevinde başarılar diledi. Törende daha sonra göreve yeni başlayan polisler için dua edildi. İşte törenden kareler...
01.11.2022 20:56 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:18