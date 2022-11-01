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    • 01.11.2022 12:22
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    • 01.11.2022 12:41
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    Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye'de bir ilk! Gözler 12 Kasım 18:57'de!

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" ifadelerini kullandı.

    Türkiye’de bir ilk! 81 ilde aynı anda yapılacak!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.

    12 KASIM, SAAT 18:57'DE...
    Bakan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57'de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar Tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Türkiye'de bir ilk! Gözler 12 Kasım 18:57'de!
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