İstanbul Havalimanı hem en iyi hem de en güvenli

İstanbul Havalimanı'nda bir yıldan bu yana başka ülkelerden gelen transit yolculardan biri dahi arandıkları veya sahte belgeler kullandıkları tespit edilmesi gerekçesiyle gittikleri ülkelerden İstanbul'a geri gönderilmedi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu nedenle Almanya ve İtalya başta olmak üzere birçok ülke, İstanbul Havalimanı'nın zirveye yerleşen güvenliğinden dolayı transit yolcuları kontrol etmeden ülkelerine almaya başladı.

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