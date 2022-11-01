Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.11.2022 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.11.2022 10:52
    ABONE OL

    Dünyanın en büyük yurt hizmeti: Başvuran öğrencilerin yüzde 97'si yerleşti

    Son dakika haberi... TBMM Bütçe sunumunda bilgilendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97’sinin yerleştiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu, İstanbul ve İzmir’de GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.

    Dünyanın en büyük yurt hizmeti Türkiye’de

    Son dakika haberi... TBMM Bütçe sunumunda bilgilendirmede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "81 il 254 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 800 öğrenci yurdumuzla, 850.000 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - Bu yıl, üniversiteye ilk defa başlayacak 305 bin 83 öğrenci, ara sınıflarda 86 bin 257 öğrenci, diğer kontenjan 38 bin 836 öğrenci olmak üzere, Türkiye geneli toplamda 430 bin 176 öğrencimiz, yurtlardan istifade etmek için online olarak başvurularını yaptı.
    - GSB Yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 97'sinin yerleştiğini duyurdu. İstanbul ve İzmir'de GSB yurtlarına başvuran öğrencilerin tamamının yerleştiğini açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Yürek Çıkmazı
    Haberler Güncel Dünyanın en büyük yurt hizmeti: Başvuran öğrencilerin yüzde 97'si yerleşti
        SON DAKİKA