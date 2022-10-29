TOGG ön siparişi nasıl verilir, kimler alabilecek? Yerli otomobil TOGG FİYAT LİSTESİ 2022-23! SUV, Hatchback, Sedan fiyat TABLOSU!

TOGG fabrikası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başkan Erdoğan'ın katılmıyla 29 Ekim'de ilk seri üretim banttan inecek. Satış için de birçok ayrıntı netleşecek. Bu kapsamda vatandaşlar, "TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? SUV, Hatchback, Sedan fiyat listesi ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler haberimizde!