TOGG ön siparişi nasıl verilir, kimler alabilecek? Yerli otomobil TOGG FİYAT LİSTESİ 2022-23! SUV, Hatchback, Sedan fiyat TABLOSU!
TOGG fiyat listesi hakkında aramalar hız kazandı. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı ilk elektrikli akıllı otomobili C-SUV'un dış renkleri için Türkiye'nin güzelliklerinden ilham aldı. Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Peki, TOGG fiyat listesi açıklandı mı? TOGG ne kadar olacak? İşte merak edilenler haberimizde...
TOGG fabrikası için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Başkan Erdoğan'ın katılmıyla 29 Ekim'de ilk seri üretim banttan inecek. Satış için de birçok ayrıntı netleşecek. Bu kapsamda vatandaşlar, "TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? SUV, Hatchback, Sedan fiyat listesi ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler haberimizde!
Türkiye inişli çıkışlı macerasında asırlık yerli otomobil hayalini bir serüvene dönüştürmek üzere. Açılış için geri sayımdaki fabrikada önemli gelişmeler yaşanırken heyecanla beklenen bir başka cevap ise TOGG'un fiyatı...
Sabah'ta yer alan habere göre, TOGG'un fabrika açılışı öncesinde Bakan Varank fiyatla ilgili ipucu verdi. Buna göre, 2023'te yollarda olacak yerli otonun fiyatının 800 bin ile 1 milyon TL arasında olabileceği belirtiliyor.
Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde nefesler tutuldu. Hafta sonu TOGG'un Gemlik'teki üretim üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla faaliyete geçecek.